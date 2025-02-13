serega2510 » 13 фев 2025, 18:55

Как тарифы РКО могут отличаться для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц? Как тарифы РКО могут отличаться для разных видов деятельности и отраслей бизнеса? Поделитесь опытом своим, если он у вас есть. Заранее спасибо большое.