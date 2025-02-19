Какие кафе в Москве подходят поминки?

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Какие кафе в Москве подходят поминки?

Новое сообщение Kraisler » 19 фев 2025, 00:23

Организуем поминки, но хочется выбрать достойное место — без суеты, с хорошей кухней. Какие кафе в Москве подходят для таких случаев?


Kraisler
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Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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