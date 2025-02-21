Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий

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Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий

Новое сообщение Kumar » 21 фев 2025, 02:19

Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий. Где сейчас можно сделать это выгодно?


Kumar
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Re: Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий

Новое сообщение Kraisler » 21 фев 2025, 03:00

Смотреть, где курс нормальный и без скрытых комиссий. А то вроде бы одно, а по факту сумма другая.
Kraisler
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