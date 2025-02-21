Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий
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Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий
Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий. Где сейчас можно сделать это выгодно?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Хочу безопасно обменять рубли на крипту без завышенных комиссий
Смотреть, где курс нормальный и без скрытых комиссий. А то вроде бы одно, а по факту сумма другая.
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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