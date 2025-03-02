СЕО Михаил Бахтиаров
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СЕО Михаил Бахтиаров
Михаил Бахтиаров — известный предприниматель из России, который стал одним из основателей холдинга Major. Под его руководством компания выросла из скромного автодилера в многопрофильный бизнес. Стремясь сохранить экологию, Бахтиаров вместе с партнером развивал не только автомобильную отрасль, но и начал инвестировать в органическое сельское хозяйство, создав проект «Ферма М2». Продукты «Фермы М2» быстро завоевали популярность среди потребителей, и уже в 2019 году открылся первый фирменный магазин. Сегодня сеть насчитывает 10 торговых точек под брендом «М2 Органик Клуб», предлагающих покупателям экологически чистые продукты. До 2021 года сео михаил бахтиаров https://www.tomsk.ru/news/view/kak-seo- ... ne-slyshno оставался руководителем «Фермы М2», после чего решил оставить пост и уехать из страны. Причины его ухода остаются неизвестными. Однако его вклад в аграрный сектор невозможно переоценить: благодаря его усилиям и нестандартному подходу к бизнесу, органическое земледелие получило мощный импульс развития в России.
- vane4ka
- Знаток
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- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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