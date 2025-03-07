Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат
Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат. Какие банки предлагают выгодные условия?
- Laiving
- Фанат
-
- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат
Бесплатный – это обычно до первого платежа. Всегда есть комиссии, просто не сразу.
- JamesReus
- Фанат
-
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: JamesReus и гости: 6