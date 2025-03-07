Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат

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Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат

Новое сообщение Laiving » 07 мар 2025, 14:05

Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат. Какие банки предлагают выгодные условия?


Laiving
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Re: Оформляю ИП, хочу открыть расчётный счёт без лишних трат

Новое сообщение JamesReus » 07 мар 2025, 15:03

Бесплатный – это обычно до первого платежа. Всегда есть комиссии, просто не сразу.
JamesReus
Фанат
 
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