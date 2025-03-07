Есть идея привезти товар из Китая. Кто занимается импортом без лишней суеты?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Есть идея привезти товар из Китая. Кто занимается импортом без лишней суеты?

Новое сообщение Karoline » 07 мар 2025, 18:04

Есть идея привезти товар из Китая, но не хочу разбираться в таможне и логистике. Кто занимается импортом без лишней суеты?


Karoline
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group