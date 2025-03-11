У каких поставщиков еще продаются гидравлические домкраты?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

У каких поставщиков еще продаются гидравлические домкраты?

Новое сообщение hailrevs » 11 мар 2025, 12:14

У каких поставщиков еще продаются гидравлические домкраты? Нам бы закупиться этой осенью уже.


hailrevs
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
Вернуться к началу

Re: У каких поставщиков еще продаются гидравлические домкраты?

Новое сообщение sergdobrov » 11 мар 2025, 12:45

Обязательно поставщики нужны? Я так понимаю не в единичном числе понадобится?
sergdobrov
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
Вернуться к началу

Re: У каких поставщиков еще продаются гидравлические домкраты?

Новое сообщение dudkovew » 11 мар 2025, 13:23

Да вроде у них все еще продается гидравлическое оборудование для строительства https://mostmecanica.com/ можешь посмотреть домкраты, должны быть тоже по сути, цену запросишь если что.
dudkovew
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group