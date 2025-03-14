Хочу купить кальян. Где это сделать?

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Хочу купить кальян. Где это сделать?

Новое сообщение polinalaxt1 » 14 мар 2025, 01:18

Где купить кальян в Архангельске? Ищу уже который день, где это сделать, но вопрос пока что так и не решила. Как мне быть в этой ситуации? Заранее спасибо!


polinalaxt1
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Re: Хочу купить кальян. Где это сделать?

Новое сообщение sergey1819 » 14 мар 2025, 01:45

Тоже недавно интересовался, где купить кальян https://arh.s2brf.ru/ в Архангельске, пока не узнал, что сделать это можно в интернет-магазине S2B. Тут как вы видите, предлагают большой выбор товара, к тому же часто бывают акции, благодаря которым можно сэкономить. А еще, тут удобная оплата и быстрая доставка.
sergey1819
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