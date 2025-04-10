CoinJoin

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CoinJoin

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 10 апр 2025, 16:49

Какие возможные юридические и регуляторные последствия могут возникнуть в связи с использованием CoinJoin и аналогичных технологий? Проблем никаких не будет? И можете подсказать мне официальный сайт этой службы?


dmitrijaverin085
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: CoinJoin

Новое сообщение serega2510 » 10 апр 2025, 18:46

CoinJoin - настоящая находка для тех, кто ценит конфиденциальность своих транзакций. Эта технология позволяет перемешивать монеты между несколькими участниками, делая практически невозможным отслеживание конкретных отправителей и получателей. Это особенно важно в мире криптовалют, где каждый блокчейн-транзакция видна всем участникам сети. С помощью CoinJoin можно защитить свою финансовую приватность от любопытных глаз, будь то злоумышленники или государственные органы. Для меня эта функция стала незаменимой частью работы с биткоином и другими криптовалютами.

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serega2510
Фанат
 
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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