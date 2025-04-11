Как правильно выбрать аутсорсинговый колл-центр
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Как правильно выбрать аутсорсинговый колл-центр
Как правильно выбрать аутсорсинговый колл-центр, чтобы он обеспечивал качественное обслуживание клиентов и не влиял на репутацию компании? Хочется доверить обработку звонков профессионалам, но не ошибиться с выбором.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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