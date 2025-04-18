Кто занимается производством корковой пробки для виноделия

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Кто занимается производством корковой пробки для виноделия

Новое сообщение Axilless » 18 апр 2025, 11:58

Кто занимается производством корковой пробки для виноделия с доставкой по регионам? Хотим наладить линию розлива, и сейчас в поиске надёжного поставщика натуральной пробки с контролем качества.


Axilless
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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