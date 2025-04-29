dmitrijaverin085 » 29 апр 2025, 19:18

Какие инструменты и технологии использует АльфаДок для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов организации? Думаю вот, стоит ее использовать или нет... Поделитесь мнением или опытом своим пожалуйста.