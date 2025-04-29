Стоит ли брать фен Dyson для жены или есть достойные аналоги дешевле?

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Стоит ли брать фен Dyson для жены или есть достойные аналоги дешевле?

Новое сообщение Darinna » 29 апр 2025, 19:55

Стоит ли брать фен Dyson для жены или есть достойные аналоги дешевле? Хочу сделать подарок, но не уверен, за что там такая цена.


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Darinna
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Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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