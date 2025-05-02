Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки

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Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки

Новое сообщение bodrovgerman » 02 май 2025, 13:36

Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки — чтоб не было лишних кругов ада? Запускаем первую партию, нужно срочно всё узаконить, пока не пришли с проверкой.


bodrovgerman
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Re: Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки

Новое сообщение Axilless » 02 май 2025, 19:29

Вот где начинается цирк. Бумажек больше, чем самих игрушек. И каждый шаг — как квест с сюрпризом. Без бухтения не пройти.
Axilless
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Re: Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки

Новое сообщение Karoline » 02 май 2025, 22:11

С сертификацией игрушек заморочка вышла: планировали запуск продаж, а бумаги никакие. Времени в обрез, надо было срочно. Обратились по ссылке http://34-serten.ru — дали подробную консультацию, помогли собрать нужные документы и всё оформили официально. Без них бы не успели к старту.
Karoline
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