Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки
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Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки
Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки — чтоб не было лишних кругов ада? Запускаем первую партию, нужно срочно всё узаконить, пока не пришли с проверкой.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки
Вот где начинается цирк. Бумажек больше, чем самих игрушек. И каждый шаг — как квест с сюрпризом. Без бухтения не пройти.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Куда обратиться для оформления сертификата на игрушки
С сертификацией игрушек заморочка вышла: планировали запуск продаж, а бумаги никакие. Времени в обрез, надо было срочно. Обратились по ссылке http://34-serten.ru — дали подробную консультацию, помогли собрать нужные документы и всё оформили официально. Без них бы не успели к старту.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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