Флаги с логотипом компании лучше заказывать из полиэстера или из габардина?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Флаги с логотипом компании лучше заказывать из полиэстера или из габардина?

Новое сообщение JamesReus » 06 май 2025, 23:05

Флаги с логотипом компании лучше заказывать из полиэстера или из габардина, если вывешивать их на улице круглый год?

Хотим заказать к корпоративу, чтобы не потрёпались от дождя и солнца.



JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], JamesReus и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group