Где купить летнюю женскую спецодежду
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Где купить летнюю женскую спецодежду
Сотрудницам нашего медицинского учреждения нужна летняя спецодежда. Можете порекомендовать поставщика, который продает одежду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормам?
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бинка
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду
Мы покупали женскую спецодежду для сотрудниц нашего торгового предприятия в этой компании https://www.tkspecodegda.ru/letnyaya-sp ... czodezhda/ У них в каталоге представлен большой ассортимент спецодежды для работников разных сфер деятельности, в том числе медицинских учреждений. Их одежда эстетически привлекательная, соответствует необходимым санитарно-гигиеническим нормам.
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лакаса
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду
Посмотрите каталог на сайте компании СИРИУС. Мы покупали у них спецодежду для мужчин в каталоге также есть женская спецодежда. Есть возможность заказать нанесение логотипа.
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журка
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду
Женская летняя спецодежда для сотрудниц медицинских учреждений продается на маркеплейсах Озоне и Вайлдбериз. Вы можете купить костюмы со скидкой по цене 1 449 рублей за штуку.
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тулина
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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