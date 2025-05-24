Где купить летнюю женскую спецодежду

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Где купить летнюю женскую спецодежду

Новое сообщение бинка » 24 май 2025, 18:00

Сотрудницам нашего медицинского учреждения нужна летняя спецодежда. Можете порекомендовать поставщика, который продает одежду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормам?


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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду

Новое сообщение лакаса » 24 май 2025, 18:05

Мы покупали женскую спецодежду для сотрудниц нашего торгового предприятия в этой компании https://www.tkspecodegda.ru/letnyaya-sp ... czodezhda/ У них в каталоге представлен большой ассортимент спецодежды для работников разных сфер деятельности, в том числе медицинских учреждений. Их одежда эстетически привлекательная, соответствует необходимым санитарно-гигиеническим нормам.
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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду

Новое сообщение журка » 24 май 2025, 18:08

Посмотрите каталог на сайте компании СИРИУС. Мы покупали у них спецодежду для мужчин в каталоге также есть женская спецодежда. Есть возможность заказать нанесение логотипа.
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Re: Где купить летнюю женскую спецодежду

Новое сообщение тулина » 24 май 2025, 18:11

Женская летняя спецодежда для сотрудниц медицинских учреждений продается на маркеплейсах Озоне и Вайлдбериз. Вы можете купить костюмы со скидкой по цене 1 449 рублей за штуку.
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тулина
 
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