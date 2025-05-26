Где купить никелевую проволоку

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Где купить никелевую проволоку

Новое сообщение журка » 26 май 2025, 14:54

Для изготовления катодов и сеток для приборов СВЧ нам нужна качественная проволока из никелевых сплавов. Ищем поставщика, который продаёт её по адекватным ценам.


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Re: Где купить никелевую проволоку

Новое сообщение серыч » 26 май 2025, 15:02

Мы специализируемся на изготовлении радиотехнических приборов, используем никелевую проволоку для напыления тонкого слоя никеля на поверхности деталей, которое предотвращает их коррозию. Покупаем проволоку оптом в компании Вариант, они являются надёжным поставщиком качественного никеля https://super-splav.ru/nikel
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Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
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Re: Где купить никелевую проволоку

Новое сообщение бинка » 26 май 2025, 15:05

Пластичная никелевая проволока имеет довольно широкую область применения, мы к примеру используем ее в медицине, покупаем в компании МеталлЭнергоХолдинг.
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