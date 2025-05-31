где в России лучше купить эбеновое дерево для творчества?
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где в России лучше купить эбеновое дерево для творчества?
Добрый день! Подскажите, где в России лучше купить эбеновое дерево для творчества? Нужно что-то качественное для резьбы и поделок, но не хочется нарваться на низкосортный материал.
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MaxximDD
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Re: где в России лучше купить эбеновое дерево для творчества?
Здравствуйте! С эбеновым деревом не так просто, часто встречаются подделки или слишком мелкие куски. Лучше искать проверенных продавцов с хорошими отзывами и фото товара.
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Mikky
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Re: где в России лучше купить эбеновое дерево для творчества?
Привет всем! Если хотите купить эбеновое дерево для творчества в России, то зайдите на этот сайт https://woodmart.org/ot-e-do-ya/eben-plamennyy/ Там есть раздел с этим материалом. Меня тоже интересовал товар высокого качества. Можно выбрать нужный размер и заказать с доставкой. Мы с детьми занимаемся таким творчеством тоже.
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Boltin
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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