кто какие сандали рабочие носит летом?

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кто какие сандали рабочие носит летом?

Новое сообщение Mikky » 31 май 2025, 19:43

Нужен совет: кто какие сандали рабочие носит летом? Интересует что-то лёгкое, но чтобы подошва была крепкая, а нога не уставала за день. Работаю на складе в Москве, иногда приходится и на улице быть, чтобы ноги не запаривались.


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Re: кто какие сандали рабочие носит летом?

Новое сообщение Boltin » 31 май 2025, 19:49

Тоже интересовался недавно, много чего перемерил. Главное, чтобы были с закрытым носом, иначе могут не допустить на объект. Некоторые модели натирают, особенно если весь день на ногах.
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Re: кто какие сандали рабочие носит летом?

Новое сообщение MaxximDD » 31 май 2025, 20:15

Лучше сразу брать с нормальной стелькой и анатомической формой. Я в прошлом году взял рабочие сандали с металлическим подноском тут https://www.tkspecodegda.ru/speczobuv/l ... v/sandali/ Осень спасали не раз, когда что-то тяжёлое падало. Но летом в них жарковато. Сейчас смотрю модели с вентиляцией и кожаным верхом, вроде и безопасно, и не так душно.
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