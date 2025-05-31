Mikky » 31 май 2025, 19:43

Нужен совет: кто какие сандали рабочие носит летом? Интересует что-то лёгкое, но чтобы подошва была крепкая, а нога не уставала за день. Работаю на складе в Москве, иногда приходится и на улице быть, чтобы ноги не запаривались.