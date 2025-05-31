кто какие сандали рабочие носит летом?
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кто какие сандали рабочие носит летом?
Нужен совет: кто какие сандали рабочие носит летом? Интересует что-то лёгкое, но чтобы подошва была крепкая, а нога не уставала за день. Работаю на складе в Москве, иногда приходится и на улице быть, чтобы ноги не запаривались.
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Mikky
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Re: кто какие сандали рабочие носит летом?
Тоже интересовался недавно, много чего перемерил. Главное, чтобы были с закрытым носом, иначе могут не допустить на объект. Некоторые модели натирают, особенно если весь день на ногах.
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Boltin
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Re: кто какие сандали рабочие носит летом?
Лучше сразу брать с нормальной стелькой и анатомической формой. Я в прошлом году взял рабочие сандали с металлическим подноском тут https://www.tkspecodegda.ru/speczobuv/l ... v/sandali/ Осень спасали не раз, когда что-то тяжёлое падало. Но летом в них жарковато. Сейчас смотрю модели с вентиляцией и кожаным верхом, вроде и безопасно, и не так душно.
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MaxximDD
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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