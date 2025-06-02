Где купить iPad в Екатеринбурге

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Где купить iPad в Екатеринбурге

Новое сообщение Veranika » 02 июн 2025, 20:07

Всем привет! Планирую купить iPad в Екатеринбурге, но не могу определиться, брать новый или смотреть в сторону б/у. Кто недавно покупал, где цены адекватные и можно не переживать за подлинность устройства?


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Re: Где купить iPad в Екатеринбурге

Новое сообщение Gloria » 02 июн 2025, 20:15

Недавно выбирала планшет племяннику, тоже думала над iPad, потому что по надёжности и удобству всё-таки лучше вариантов не нашла. В Екатеринбурге выбор есть, но в официальных магазинах часто дороже, плюс не везде в наличии нужные модели.
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Re: Где купить iPad в Екатеринбурге

Новое сообщение MaxximDD » 02 июн 2025, 20:23

Если хотите без риска купить iPad в Екатеринбурге, я брал недавно через этот магазин https://www.ipavlik.ru/store/ipad/ Можно посмотреть какой есть сейчас ассортимент, от базовых моделей до Pro-версий. Перед оплатой всё уточнил. Можно сразу выбрать конфигурацию, цвет и память. Так что если серьёзно решили купить iPad, то стоит посмотреть.
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