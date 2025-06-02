Gloria » 02 июн 2025, 20:15

Недавно выбирала планшет племяннику, тоже думала над iPad, потому что по надёжности и удобству всё-таки лучше вариантов не нашла. В Екатеринбурге выбор есть, но в официальных магазинах часто дороже, плюс не везде в наличии нужные модели.