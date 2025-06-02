Где купить iPad в Екатеринбурге
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Где купить iPad в Екатеринбурге
Всем привет! Планирую купить iPad в Екатеринбурге, но не могу определиться, брать новый или смотреть в сторону б/у. Кто недавно покупал, где цены адекватные и можно не переживать за подлинность устройства?
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Veranika
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:01
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Re: Где купить iPad в Екатеринбурге
Недавно выбирала планшет племяннику, тоже думала над iPad, потому что по надёжности и удобству всё-таки лучше вариантов не нашла. В Екатеринбурге выбор есть, но в официальных магазинах часто дороже, плюс не везде в наличии нужные модели.
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Gloria
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
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Re: Где купить iPad в Екатеринбурге
Если хотите без риска купить iPad в Екатеринбурге, я брал недавно через этот магазин https://www.ipavlik.ru/store/ipad/ Можно посмотреть какой есть сейчас ассортимент, от базовых моделей до Pro-версий. Перед оплатой всё уточнил. Можно сразу выбрать конфигурацию, цвет и память. Так что если серьёзно решили купить iPad, то стоит посмотреть.
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MaxximDD
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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