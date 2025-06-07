сдаёте грязезащитные ковры в аренду?

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сдаёте грязезащитные ковры в аренду?

Новое сообщение Karoline » 07 июн 2025, 19:36

В офисе слякоть — входная зона вся в воде. Может, кто сдаёт грязезащитные ковры в аренду, чтоб быстро, недорого и с регулярной заменой?


Karoline
Фанат
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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