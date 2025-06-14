Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни?
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Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни?
Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни — стационарная или переносная? Планирую запускать точку, хочется сразу выбрать удачное решение.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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