Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни?

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Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни?

Новое сообщение Harlitood » 14 июн 2025, 12:48

Какая модель банковского терминала лучше для маленькой кофейни — стационарная или переносная? Планирую запускать точку, хочется сразу выбрать удачное решение.


Harlitood
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Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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