растворитель 646 гост купить

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растворитель 646 гост купить

Новое сообщение Jimbey » 14 июн 2025, 15:05

Здравствуйте! Ищу проверенного поставщика, чтобы купить растворитель 646 ГОСТ для промышленного использования. Обязательны сертификаты качества и стабильные характеристики продукта.


Jimbey
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Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: растворитель 646 гост купить

Новое сообщение Blinn » 14 июн 2025, 15:21

Добрый день! Обратите внимание на сайт, где представлен растворитель 646 по ГОСТу https://khb.prosolvent.ru/katalog/rastv ... oritel-646 с паспортом качества и всей технической документацией. Продукция поставляется в заводской таре и полностью соответствует стандартам.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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