Объемные буквы для магазина
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Объемные буквы для магазина
К кому в Туле можно обратиться, если нужно изготовить объёмные световые буквы для витрины быстро, качественно и без привлечения сторонних исполнителей?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Объемные буквы для магазина
Мы делаем брендированные витрины и нам потребовалась партнёрская компания в Туле https://tula.1zeh.ru/svetovye-obemnye-bukvy/, кто может взять на себя изготовление объёмных букв. По отзывам выбрали «Первый Цех». Сработались отлично — оперативная связь, чёткие сроки, грамотная команда. Порадовало, что все процессы — от дизайна до монтажа — у них свои, без привлечения сторонних подрядчиков. Это сильно упрощает контроль качества. Буквы получились на уровне: равномерная подсветка, качественные материалы, надёжная сборка. Наш заказчик остался доволен, мы — тоже. Уже планируем следующую вывеску с ними. Работать с «Первым Цехом» — это когда всё просто, без сюрпризов и переделок.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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