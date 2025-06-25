belkodi » 25 июн 2025, 10:39

У нас небольшая кофейня, расположенная не на главной улице, и мы ищем подрядчика, который сможет изготовить светодиодную вывеску, хорошо заметную как днём, так и вечером. Важно, чтобы нам помогли с выбором яркости, цвета и сделали всё точно в срок. К кому стоит обратиться?