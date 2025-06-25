Вывеску заказать для кофейни

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Вывеску заказать для кофейни

Новое сообщение belkodi » 25 июн 2025, 10:39

У нас небольшая кофейня, расположенная не на главной улице, и мы ищем подрядчика, который сможет изготовить светодиодную вывеску, хорошо заметную как днём, так и вечером. Важно, чтобы нам помогли с выбором яркости, цвета и сделали всё точно в срок. К кому стоит обратиться?


belkodi
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Re: Вывеску заказать для кофейни

Новое сообщение kodena » 25 июн 2025, 10:55

Наша кофейня находится в проулке, и было важно сделать вывеску, которая будет заметна и днём, и вечером. Решили остановиться на светодиодной — обратились в «Первый Цех» https://1zeh.ru/svetodiodnye-vyveski/, потому что слышали о них от знакомых. Ребята всё подробно объяснили, разработали макет, учли наши пожелания по цветам и яркости, и изготовили всё точно в срок. Сейчас вывеска светится мягко, но уверенно, и отлично видна даже издалека — а главное, стильно вписалась в концепцию интерьера и экстерьера.
kodena
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