Вывеску заказать для кофейни
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Вывеску заказать для кофейни
У нас небольшая кофейня, расположенная не на главной улице, и мы ищем подрядчика, который сможет изготовить светодиодную вывеску, хорошо заметную как днём, так и вечером. Важно, чтобы нам помогли с выбором яркости, цвета и сделали всё точно в срок. К кому стоит обратиться?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Вывеску заказать для кофейни
Наша кофейня находится в проулке, и было важно сделать вывеску, которая будет заметна и днём, и вечером. Решили остановиться на светодиодной — обратились в «Первый Цех» https://1zeh.ru/svetodiodnye-vyveski/, потому что слышали о них от знакомых. Ребята всё подробно объяснили, разработали макет, учли наши пожелания по цветам и яркости, и изготовили всё точно в срок. Сейчас вывеска светится мягко, но уверенно, и отлично видна даже издалека — а главное, стильно вписалась в концепцию интерьера и экстерьера.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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