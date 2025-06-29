Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?
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Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?
Осталась куча значков ещё с дедовских времён. Есть ли смысл пытаться продать значки СССР или сейчас за них ничего не дают?
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?
Думал — редкость, коллекция, музей возьмёт. Ага, нашлися “специалисты” — предлагают за килограмм цену, как за конфеты. “Никому не нужно, берём на лом”. Смешно и обидно.
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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