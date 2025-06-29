Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?

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Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?

Новое сообщение Naidjel » 29 июн 2025, 00:30

Осталась куча значков ещё с дедовских времён. Есть ли смысл пытаться продать значки СССР или сейчас за них ничего не дают?


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Re: Есть ли смысл пытаться продать значки СССР ?

Новое сообщение Карабас » 29 июн 2025, 01:49

Думал — редкость, коллекция, музей возьмёт. Ага, нашлися “специалисты” — предлагают за килограмм цену, как за конфеты. “Никому не нужно, берём на лом”. Смешно и обидно.
Карабас
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