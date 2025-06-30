Как инвестировать в промышленную недвижимость?

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Как инвестировать в промышленную недвижимость?

Новое сообщение gaps » 30 июн 2025, 13:32

Хочу инвестировать в промышленную недвижимость , как найти хороший объект?


gaps
Знаток
 
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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