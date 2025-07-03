Сколько стоит изготовление памятника в Краснодаре
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Сколько стоит изготовление памятника в Краснодаре
Нужно поставить памятник бабушке. Кто заказывал в Краснодаре, расскажите во сколько обошлось и на что обратить внимание?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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