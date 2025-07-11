Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна
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Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна
Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна, хочу новые поставить наконец, пока погода позволяет еще.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна
Да тебе главное до зимы успеть, время то еще есть нормально.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна
Я не так давно специалистов нанимал, чтобы они мне помогли с остеклением балкона, могу тебе контакты оставить, посмотри на сайте пластиковые окна, они их продают https://cityokna.pro/ можешь насчет остекления договориться тоже, они любые сложные объекты берут в работу даже.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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