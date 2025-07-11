Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна

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Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна

Новое сообщение dudkovew » 11 июл 2025, 13:33

Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна, хочу новые поставить наконец, пока погода позволяет еще.


dudkovew
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Re: Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна

Новое сообщение sergdobrov » 11 июл 2025, 14:37

Да тебе главное до зимы успеть, время то еще есть нормально.
sergdobrov
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Re: Скиньте пожалуйста магазины, где еще продают пластиковые окна

Новое сообщение hailrevs » 11 июл 2025, 15:23

Я не так давно специалистов нанимал, чтобы они мне помогли с остеклением балкона, могу тебе контакты оставить, посмотри на сайте пластиковые окна, они их продают https://cityokna.pro/ можешь насчет остекления договориться тоже, они любые сложные объекты берут в работу даже.
hailrevs
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