Как работает сервис мониторинга цен на маркетплейсах

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как работает сервис мониторинга цен на маркетплейсах

Новое сообщение Kanniga » 11 июл 2025, 15:52

Как работает сервис мониторинга цен на маркетплейсах

Хочу следить за конкурентами на маркетплейсах. Кто пользовался такими сервисами — помогает ли это реально в продажах?



Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group