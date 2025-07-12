В каком районе Можайска сейчас адекватные цены на земельные участки?

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В каком районе Можайска сейчас адекватные цены на земельные участки?

Новое сообщение Kaslan » 12 июл 2025, 00:21

В каком районе Можайска сейчас адекватные цены на земельные участки?

Хотим для дачи, чтобы был лес и недалеко электричка. Где смотреть, чтобы не нарваться?



Kaslan
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Сообщения: 203
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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