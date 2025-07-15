Можно ли заказать памятник в Сочи с установкой на месте?

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Можно ли заказать памятник в Сочи с установкой на месте?

Новое сообщение Paris » 15 июл 2025, 17:43

Можно ли заказать памятник в Сочи с установкой на месте?

Родственники живут там, хочется всё организовать удалённо. Кто сталкивался — насколько это реально?



Paris
Знаток
 
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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