Коляска

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Коляска

Новое сообщение darisha » 03 окт 2014, 13:48

Есть коляска для животных. Точно такая же http://zooshef.ru/products/ferplast_globetrotter_koljaska_dlja_zhivotnih. Можно сказать новая. Использовалась один раз, но наш пес не проникся и она стоит без дела. Продам.


darisha
 
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Зарегистрирован: 03 окт 2014, 13:36
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Re: Коляска

Новое сообщение Рунаков » 22 ноя 2014, 00:27

а как спрос на такой продукт бальшой бо как по мне рынок не очень
Рунаков
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 21:39
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Re: Коляска

Новое сообщение ivvi » 23 фев 2020, 15:42

Хорошая коляска для малыша - это дело просто необходимое! Я вот пару месяцев выбирала, прежде чем выбор сделала, непростая эта задача, вот тут https://www.vsemalysham.ru/product/kolyaska-2-v-1-adamex-chantal/ две в одном коляска, очень хорошая амортизация, да и внешне очень стильная!
ivvi
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