Коляска
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Коляска
Есть коляска для животных. Точно такая же http://zooshef.ru/products/ferplast_globetrotter_koljaska_dlja_zhivotnih. Можно сказать новая. Использовалась один раз, но наш пес не проникся и она стоит без дела. Продам.
- darisha
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 окт 2014, 13:36
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Re: Коляска
а как спрос на такой продукт бальшой бо как по мне рынок не очень
- Рунаков
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 21:39
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Re: Коляска
Хорошая коляска для малыша - это дело просто необходимое! Я вот пару месяцев выбирала, прежде чем выбор сделала, непростая эта задача, вот тут https://www.vsemalysham.ru/product/kolyaska-2-v-1-adamex-chantal/ две в одном коляска, очень хорошая амортизация, да и внешне очень стильная!
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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