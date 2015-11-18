Оптовый поставщик элитных женских сумочек, обуви и бижутерии!

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Оптовый поставщик элитных женских сумочек, обуви и бижутерии!

Новое сообщение Larosco » 18 ноя 2015, 13:55

:) Оптовый поставщик элитных женских сумочек, обуви и бижутерии! :)

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Заходите на Larosco.com

И на нашу страничку в ВК : http://vk.com/larosco

Работаем с организаторами СП. Все товары в наличии на складах!

В случае пере сорта или брака, мы меняем товар или возвращаем полностью сумму!

Отправки делаем по всему миру.

Заказы принимаем 24/7

отправки товара 7 дней в неделю с 06:00 до 18:00

Минимальный заказ бижутерии составляет 50$

минимальный заказ сумочек или обуви - 5 любых моделей.

Мы Вам предлагаем:

- :) низкие цены;

- ;) минимальные сроки доставки;

- :D высокое качество поставляемой одежды, удобство и комфорт;

- :shock: отбор и обмен бракованного товара.

Преддверие Нового года – самое время сделать себе любимой подарок, а так же задуматься о подарках мамам, сестрам и подругам!

Сумки

Женская сумочка – это внутренняя сущность женщины. Ив Сен Лоран

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Обувь

Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир. Мерлин Монро

У нас есть правильные туфли…

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Бижутерия

Быть не похожей на других - просто, но быть уникальной – очень сложно. Леди Гага

Подчеркните свою уникальность при помощи бижутерии , созданной на востоке из экологически чистых и натуральных материалов.

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Телефоны для связи: +3 8063 178 75 07 / +3 8066 777 13 66 / +7 606 691 45 57

••• После первой покупки вы просто не сможете остановиться… •••



Larosco
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 13:53
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Re: Оптовый поставщик элитных женских сумочек, обуви и бижутерии!

Новое сообщение Murena » 23 май 2023, 22:05

А мне если надо купить сережки или другую бижутерию , заглядываю только в этот магазин https://steel-evolution.ua/sergi/ . Отличный ассортимент и приятные цены безумно радуют, поэтому покупаю только у них, ведь без проблем нахожу подходящий вариант!
Murena
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2022, 04:48
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