Заходите на Larosco.com
И на нашу страничку в ВК : http://vk.com/larosco
Работаем с организаторами СП. Все товары в наличии на складах!
В случае пере сорта или брака, мы меняем товар или возвращаем полностью сумму!
Отправки делаем по всему миру.
Заказы принимаем 24/7
отправки товара 7 дней в неделю с 06:00 до 18:00
Минимальный заказ бижутерии составляет 50$ минимальный заказ сумочек или обуви - 5 любых моделей.
минимальный заказ сумочек или обуви - 5 любых моделей.
Мы Вам предлагаем:
- низкие цены;
- минимальные сроки доставки;
- высокое качество поставляемой одежды, удобство и комфорт;
- отбор и обмен бракованного товара.
Преддверие Нового года – самое время сделать себе любимой подарок, а так же задуматься о подарках мамам, сестрам и подругам!
Сумки
Женская сумочка – это внутренняя сущность женщины. Ив Сен Лоран
Обувь
Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир. Мерлин Монро
У нас есть правильные туфли…
Бижутерия
Быть не похожей на других - просто, но быть уникальной – очень сложно. Леди Гага
Подчеркните свою уникальность при помощи бижутерии , созданной на востоке из экологически чистых и натуральных материалов.
Телефоны для связи: +3 8063 178 75 07 / +3 8066 777 13 66 / +7 606 691 45 57
••• После первой покупки вы просто не сможете остановиться… •••