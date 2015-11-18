Larosco » 18 ноя 2015, 13:55

Оптовый поставщик элитных женских сумочек, обуви и бижутерии!

Заходите на Larosco.com

И на нашу страничку в ВК : http://vk.com/larosco

Работаем с организаторами СП. Все товары в наличии на складах!

В случае пере сорта или брака, мы меняем товар или возвращаем полностью сумму!

Отправки делаем по всему миру.

Заказы принимаем 24/7

отправки товара 7 дней в неделю с 06:00 до 18:00

Минимальный заказ бижутерии составляет 50$ минимальный заказ сумочек или обуви - 5 любых моделей.

Мы Вам предлагаем:

- низкие цены;

- минимальные сроки доставки;

- высокое качество поставляемой одежды, удобство и комфорт;

- отбор и обмен бракованного товара.

Преддверие Нового года – самое время сделать себе любимой подарок, а так же задуматься о подарках мамам, сестрам и подругам!

Сумки

Женская сумочка – это внутренняя сущность женщины. Ив Сен Лоран

Обувь

Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир. Мерлин Монро

У нас есть правильные туфли…

Бижутерия

Быть не похожей на других - просто, но быть уникальной – очень сложно. Леди Гага

Подчеркните свою уникальность при помощи бижутерии , созданной на востоке из экологически чистых и натуральных материалов.

Телефоны для связи: +3 8063 178 75 07 / +3 8066 777 13 66 / +7 606 691 45 57

••• После первой покупки вы просто не сможете остановиться… •••