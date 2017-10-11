Стоит ли покупать в интернет магазинах

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Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение JardY » 11 окт 2017, 13:21

Стоит ли покупать в интернет магазинах, этот вопрос все чаше и чаше я себе задаю.

конечно в случае обычных магазинов выгода очевидна, но меня интересуют сейчас именно интернет магазины для животных. Планирую кое какую косметику для собаки купить и вот хочется пояснить если имеет смысл в интернет магазинах заказывать, если цена там точно скажу что более выгодная.



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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение Карви » 11 окт 2017, 13:44

Почему бы и нет.

В нормальных интернет магазинах можно карту постоянного покупателя получить, а там уже можно иметь постоянную скидку на покупки.

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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение Анастасия33 » 12 окт 2017, 09:45

Если вам нужна косметика для собак, то загляните в интернет магазин Сами с Усами.

В любом случае замечу что там достаточно приличные цены и адекватное рыночное предложение. Ну и кроме этого скажу что там же вы сможете по факту найти отличную и достаточно оперативную доставку.

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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение deggion » 31 окт 2017, 19:30

Смотря, что хотите покупать и на какую сумму ваш заказ. У меня лично была такая ситуация, что заказал сантехнику и трубопровод через интернет-магазин, но они были плохого качества. Теперь перед покупкой подобных изделий интересуюсь информацией на портале trubamaster.ru, которая указывает на то, каким хорошими качествами должна обладать сантехника или трубопровод.
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение IvanovIvan » 29 окт 2020, 01:51

Всё зависит от магазина и от того, что конкретно ты собираешься покупать. А вообще, в целом, сантехнику сейчас в интернете заказывать довольно таки безопасно.
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение Patrick » 29 окт 2020, 02:03

Мне вот нужно взять новые фитинги для труб, походил по городу, но ничего не нашел, даже под заказ нигде ничего нет. Кто может подсказать качественные фитинги и место где можно их взять ?
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение IvanovIvan » 29 окт 2020, 03:12

Patrick писал(а):Мне вот нужно взять новые фитинги для труб, походил по городу, но ничего не нашел, даже под заказ нигде ничего нет. Кто может подсказать качественные фитинги и место где можно их взять ?

Видимо плохо искал, в большинстве нормальных магазинах сантехники фитинги для труб можно спокойно найти, ну или по крайне мере под заказ.

Как вариант, можешь посмотреть ассортимент фитингов для металлопластиковых труб https://santehkomplekt.ua/truby-plastik ... tik/fiting если тебе нужно для пластика.

Выбор там довольно таки большой и цены вполне себе адекватные, не скажу, что дешево, но и дорогими тоже не назову, золотая середина, как и должно быть.

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