конечно в случае обычных магазинов выгода очевидна, но меня интересуют сейчас именно интернет магазины для животных. Планирую кое какую косметику для собаки купить и вот хочется пояснить если имеет смысл в интернет магазинах заказывать, если цена там точно скажу что более выгодная.
Стоит ли покупать в интернет магазинах
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Стоит ли покупать в интернет магазинах
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
В нормальных интернет магазинах можно карту постоянного покупателя получить, а там уже можно иметь постоянную скидку на покупки.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
В любом случае замечу что там достаточно приличные цены и адекватное рыночное предложение. Ну и кроме этого скажу что там же вы сможете по факту найти отличную и достаточно оперативную доставку.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
- Patrick
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 окт 2020, 16:06
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
Patrick писал(а):Мне вот нужно взять новые фитинги для труб, походил по городу, но ничего не нашел, даже под заказ нигде ничего нет. Кто может подсказать качественные фитинги и место где можно их взять ?
Видимо плохо искал, в большинстве нормальных магазинах сантехники фитинги для труб можно спокойно найти, ну или по крайне мере под заказ.
Как вариант, можешь посмотреть ассортимент фитингов для металлопластиковых труб https://santehkomplekt.ua/truby-plastik ... tik/fiting если тебе нужно для пластика.
Выбор там довольно таки большой и цены вполне себе адекватные, не скажу, что дешево, но и дорогими тоже не назову, золотая середина, как и должно быть.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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