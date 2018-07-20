Что вы покупаете в секс шопе

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Что вы покупаете в секс шопе

Новое сообщение Анастасия33 » 20 июл 2018, 13:39

Вопрос к тем кто в секс шопах покупает.

А что вы в таких, узко профильных :))) магазинах покупаете?



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Re: Что вы покупаете в секс шопе

Новое сообщение Харизма » 20 июл 2018, 13:42

Анастасия33 писал(а):Вопрос к тем кто в секс шопах покупает.

А что вы в таких, узко профильных :))) магазинах покупаете?

Если честно, покупаю в интернет секс шопак.

К примеру, свою последнею покупку вот здесь https://tasteoflove24.ru/ делала, купила себе там вагинальный тренажер.

Могу сказать что выбор хороший собой, приличие такого предложения на лицо.

Если впервые собираетесь покупать, вариант что надо.

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Харизма
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Re: Что вы покупаете в секс шопе

Новое сообщение Keziaza » 23 окт 2020, 06:49

Да ну бред какой то. Понавыдумуете ерунды игрушками своими. Лучше девочку уже заказать, потому что по деньгам тоже самое, а ощущения куда более яркие. Недавно решил попробовать, долго не мог выбрать, всё кругом перелоппатил в поисках девочки которая понравится. По итогу лучшие проститутки Видное здесь. Я вам ссылочку оставлю, сам там заказывал. Девчёнки просто огонь. Готовы на всё)
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