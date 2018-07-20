А что вы в таких, узко профильных )) магазинах покупаете?
Что вы покупаете в секс шопе
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Что вы покупаете в секс шопе
Вопрос к тем кто в секс шопах покупает.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Что вы покупаете в секс шопе
Анастасия33 писал(а):Вопрос к тем кто в секс шопах покупает.
А что вы в таких, узко профильных )) магазинах покупаете?
Если честно, покупаю в интернет секс шопак.
К примеру, свою последнею покупку вот здесь https://tasteoflove24.ru/ делала, купила себе там вагинальный тренажер.
Могу сказать что выбор хороший собой, приличие такого предложения на лицо.
Если впервые собираетесь покупать, вариант что надо.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Что вы покупаете в секс шопе
Да ну бред какой то. Понавыдумуете ерунды игрушками своими. Лучше девочку уже заказать, потому что по деньгам тоже самое, а ощущения куда более яркие. Недавно решил попробовать, долго не мог выбрать, всё кругом перелоппатил в поисках девочки которая понравится. По итогу лучшие проститутки Видное здесь. Я вам ссылочку оставлю, сам там заказывал. Девчёнки просто огонь. Готовы на всё)
- Keziaza
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 окт 2020, 06:18
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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