Миха » 21 янв 2021, 11:36

С почином вас)) советую пред покупкой читать отзывы типа

otzovik.com

irecommend.ru

rozetka.com.ua

Мы иногда даже в маркетах стоим и читаем отзывы))

Еще можно обзоры смотреть, рейтинги товаров obzor-top.ru типа такого