Покупки в интернете

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Покупки в интернете

Новое сообщение Samantha » 13 мар 2019, 22:13

Привет всем. Не судите меня строго, но я еще ни разу не заказывала в интернет-магазинах. Тут решила попробовать заказать ребенку игрушку. Девочки, где обычно покупаете в интернете детские товары? Наткнулась вот на этот сайт https://www.korablik.ru/catalog/nerf/. Можете посоветовать новичку? Заранее благодарю.


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Покупки в интернете

Новое сообщение Миха » 21 янв 2021, 11:36

С почином вас)) советую пред покупкой читать отзывы типа

otzovik.com

irecommend.ru

rozetka.com.ua

Мы иногда даже в маркетах стоим и читаем отзывы))

Еще можно обзоры смотреть, рейтинги товаров obzor-top.ru типа такого

Миха
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:45
Откуда: Россия
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