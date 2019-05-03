фирма по обслуживанию компьютеров
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фирма по обслуживанию компьютеров
Есть у кого на примете фирма по обслуживанию компьютеров? У меня похоже в офисе накрылись пара компьютеров ну работают просто ужасно
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров
Я всегда сам свой фирмы обслуживаю компьютеры, так что попробуйте сами
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров
Меня просто бесит когда у меня ломается компьютер это ведь мой способ заработка, я бы вам посоветовал обращатся только к професионалам по обслуживанию так как не опытный мастер может сделать только хуже компьютерам, обратитесь за абонентским обслуживанием сюда https://www.lansecurity.ru
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров
Ну вы даете как так можно работать когда техника вся сломана
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров
Есть фирма Базис https://www.basis-it.ru они обслуживают крупные предприятия и малые офисы в плане компьютерной помощи, настройки и так далее, с ними выгодно иметь дело потому что они предоставляют хорошие условия для киентов начиная даже хотя бы с того что печатную технику обслуживают в офисах бесплатно
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: фирма по обслуживанию компьютеров
У нас на работе сейчас тоже с главным компьютером проблемы - ему катастрофически нехватает памяти. Я вообще думаю о том, чтоб не вскрывать его, а взять накопитель - в интернете SSD диски 1 ТБ https://allo.ua/ru/ssd-nakopiteli/ob_em_pamjati-1_tb/ недорогие, да и установить я сам смогу.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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