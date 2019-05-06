Сабрина » 06 май 2019, 10:44

Тут наверное стоит оценивать в частности гео расположение недвижимости, именно по этому имеет смысл оценивать при покупки все факторы.

И знаете, пожалуй что вам нужно ознакомится с мнением экспертов по поводу такого выбора, как раз вот здесь https://doveriye-estate.ru/msk/articles/dve-malenkih-ili-1-bolshaja-kvartira-v-moskve можно ознакомится с мнение профессионалов как раз по интересующему вас вопросу.