В какой тип недвижимости вложится?

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В какой тип недвижимости вложится?

Новое сообщение JardY » 06 май 2019, 01:39

Есть четыре миллиона рублей, которые планирую вложить в недвижимость.

Так как квартира для проживания уже имеется, интересует вопрос по поводу того как более выгодно вложится в недвижимость: купить две маленькие квартиры или все таки вложится в одну большую?



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Re: В какой тип недвижимости вложится?

Новое сообщение Сабрина » 06 май 2019, 10:44

Тут наверное стоит оценивать в частности гео расположение недвижимости, именно по этому имеет смысл оценивать при покупки все факторы.

И знаете, пожалуй что вам нужно ознакомится с мнением экспертов по поводу такого выбора, как раз вот здесь https://doveriye-estate.ru/msk/articles/dve-malenkih-ili-1-bolshaja-kvartira-v-moskve можно ознакомится с мнение профессионалов как раз по интересующему вас вопросу.

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Re: В какой тип недвижимости вложится?

Новое сообщение Komar » 11 ноя 2019, 11:58

На мой взгляд, лучше покупать уже готовую квартиру, чем участвовать в долевом строительстве, риск потерять свои деньги намного ниже. А сколько сейчас составляет госпошлина при покупке квартиры я узнал из этой https://rusjurist.ru/nedvizhimost/kvartiry_i_doma/gosposhlina_pri_prodazhe_kvartiry/ статьи. При продаже квартиры госпошлина подлежит уплате в сумме, установленной подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, которая дифференцируется в зависимости от статуса лица, а именно:

- для граждан — в размере 2 000 руб.;

- для предприятий или организаций — 22 000 руб.

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