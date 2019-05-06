Так как квартира для проживания уже имеется, интересует вопрос по поводу того как более выгодно вложится в недвижимость: купить две маленькие квартиры или все таки вложится в одну большую?
В какой тип недвижимости вложится?
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В какой тип недвижимости вложится?
Есть четыре миллиона рублей, которые планирую вложить в недвижимость.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: В какой тип недвижимости вложится?
Тут наверное стоит оценивать в частности гео расположение недвижимости, именно по этому имеет смысл оценивать при покупки все факторы.
И знаете, пожалуй что вам нужно ознакомится с мнением экспертов по поводу такого выбора, как раз вот здесь https://doveriye-estate.ru/msk/articles/dve-malenkih-ili-1-bolshaja-kvartira-v-moskve можно ознакомится с мнение профессионалов как раз по интересующему вас вопросу.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: В какой тип недвижимости вложится?
На мой взгляд, лучше покупать уже готовую квартиру, чем участвовать в долевом строительстве, риск потерять свои деньги намного ниже. А сколько сейчас составляет госпошлина при покупке квартиры я узнал из этой https://rusjurist.ru/nedvizhimost/kvartiry_i_doma/gosposhlina_pri_prodazhe_kvartiry/ статьи. При продаже квартиры госпошлина подлежит уплате в сумме, установленной подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, которая дифференцируется в зависимости от статуса лица, а именно:
- для граждан — в размере 2 000 руб.;
- для предприятий или организаций — 22 000 руб.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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