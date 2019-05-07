Кубок для награды

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Кубок для награды

Новое сообщение Alyabyev » 07 май 2019, 00:23

Мне для награждения победителя в одном из моих конкурсов в Москве нужно купить хороший кубок и вот я ищу где смогу купить хороший,вы мне можете подсказать где купить его можно ?


Alyabyev
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Re: Кубок для награды

Новое сообщение Liberator » 07 май 2019, 02:40

Так чтобы продавали кубки по магазинам я еще не видел так что не могу вам точно посоветовать где вы сможете его купить,лучше всего вам будет купить не новый даже на авито поискать.
Liberator
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Re: Кубок для награды

Новое сообщение Laurent » 07 май 2019, 04:45

Да какой там авито,я вот не могу понять,кто вообще дарит не новый кубок,это вообще мне кажется не очень то и правильное решение как по мне,я вот покупал новые кубки в этой компании http://copadeoro.ru они продают очень хорошие кубки,стоят они не особо то и дорого,выбор очень хороший и все главное они новые и отличные.
Laurent
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Re: Кубок для награды

Новое сообщение Ivan32 » 27 ноя 2023, 20:23

Приобрел стеклянный кубок в интернет магазине и остался впечатлен качеством и стилем. Кубок выполнен из прозрачного стекла, что придает ему элегантный вид. Гравировка на кубке была четкой и детализированной. Я использовал этот кубок для спортивного соревнования в нашем сообществе, и он стал отличным символом победы. Обслуживание было профессиональным, и доставка была быстрой. кубок стекло купить советую тут.
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Ivan32
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