Кубок для награды
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Кубок для награды
Мне для награждения победителя в одном из моих конкурсов в Москве нужно купить хороший кубок и вот я ищу где смогу купить хороший,вы мне можете подсказать где купить его можно ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Кубок для награды
Так чтобы продавали кубки по магазинам я еще не видел так что не могу вам точно посоветовать где вы сможете его купить,лучше всего вам будет купить не новый даже на авито поискать.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Кубок для награды
Да какой там авито,я вот не могу понять,кто вообще дарит не новый кубок,это вообще мне кажется не очень то и правильное решение как по мне,я вот покупал новые кубки в этой компании http://copadeoro.ru они продают очень хорошие кубки,стоят они не особо то и дорого,выбор очень хороший и все главное они новые и отличные.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Кубок для награды
Приобрел стеклянный кубок в интернет магазине и остался впечатлен качеством и стилем. Кубок выполнен из прозрачного стекла, что придает ему элегантный вид. Гравировка на кубке была четкой и детализированной. Я использовал этот кубок для спортивного соревнования в нашем сообществе, и он стал отличным символом победы. Обслуживание было профессиональным, и доставка была быстрой. кубок стекло купить советую тут.
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Ivan32
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 08:17
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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