Сырье для производства косметики

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Сырье для производства косметики

Новое сообщение Liberator » 09 май 2019, 00:37

Сейчас очень актуально производить косметику и на этом очень хорошо заработать можно и вот я решил начать производство косметики в Санкт Петербурге,подскажите где можно хорошее сырье закупать ?


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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Laurent » 09 май 2019, 02:54

Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.
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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Alyabyev » 09 май 2019, 11:20

Очень плохо конечно что мало есть хороших предприятий которые продают реально качественное сырье,вот я не пример обращался в эту компанию https://biokhim.com я и сейчас с ними сотрудничаю,сырье отличное и вообще они имеют очень много довольных клиентов.
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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение LVS » 13 июн 2019, 18:58

Актуально, а как же конкуренция скажите пожалуйста
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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Prokl » 13 июн 2019, 19:44

А косметику вы планируете производить под своим брендом или как? Есть просто компания, которая предлагает услуги по выводу вашей продукции на рынок и они обещают ваши продажи сделать такими что вы останетесь довольны плодотворным с сними сотрудничеством, вот тут подробности https://leadstartup.ru/ вашей новой косметике необходим мощный толчок и они это организуют
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Irishka » 15 июн 2020, 15:10

Laurent писал(а):Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.

Верно. Следует выбрать надежного поставщика, чтобы сырье качественное было. Где еще можно посмотреть?

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Re: Сырье для производства косметики

Новое сообщение Grebneva » 16 июн 2020, 15:33

Irishka писал(а):
Laurent писал(а):Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.

Верно. Следует выбрать надежного поставщика, чтобы сырье качественное было. Где еще можно посмотреть?

Большой выбор в интернет магазине химического сырья Химэлемент Мы там все необходимое сырье для косметологии заказываем уже на протяжении двух лет. Нравится что у них всегда есть в наличии всё что нужно, цены конкурентоспособные, и качество продукции на высоте, что подтверждается документально.

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