Обслуживание программы 1С

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Laurent » 29 май 2019, 10:37

Меня интересует обслуживание программы 1С в моем офисе и вот я ищу куда смогу обратиться на счет обслуживания,что вы мне могли бы посоветовать ?


Laurent
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Liberator » 29 май 2019, 13:07

Обслуживание данной программы само по себе не особо то и простое и вам понадобится найти компанию как можно получе потому что не все хорошо обслуживают.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение Prokl » 19 июн 2019, 13:13

Вас интересует внедрение 1С тогда можете узнать о нем подробнее тут http://www.brg-consulting.ru/uslugi/vnedrenie1c они же помогут вам осуществить этот процесс если пожелаете, это серьезная фирма, мы у них как раз и покупали программное обеспечение
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение LVS » 10 окт 2019, 16:26

У нас аутсорсинговая бухгалтерия
LVS
Фанат
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Обслуживание программы 1С

Новое сообщение glebushka » 10 окт 2019, 16:33

Добрый день, вроде бы наша фирма обслуживается этой компанией https://itcons76.ru я просто видел документы и могу сказать что у нас и руководство все в принципе довольны тем уровнем работы с этой фирмой, раньше у нас вместо 1С другое ПО было и обслуживание естественно тоже, так там просто неразбериха постоянная была и частенько, а тут поддержка работает как надо
glebushka
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group