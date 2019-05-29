Обслуживание программы 1С
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Обслуживание программы 1С
Меня интересует обслуживание программы 1С в моем офисе и вот я ищу куда смогу обратиться на счет обслуживания,что вы мне могли бы посоветовать ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Обслуживание программы 1С
Обслуживание данной программы само по себе не особо то и простое и вам понадобится найти компанию как можно получе потому что не все хорошо обслуживают.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Обслуживание программы 1С
Вас интересует внедрение 1С тогда можете узнать о нем подробнее тут http://www.brg-consulting.ru/uslugi/vnedrenie1c они же помогут вам осуществить этот процесс если пожелаете, это серьезная фирма, мы у них как раз и покупали программное обеспечение
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Обслуживание программы 1С
У нас аутсорсинговая бухгалтерия
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Обслуживание программы 1С
Добрый день, вроде бы наша фирма обслуживается этой компанией https://itcons76.ru я просто видел документы и могу сказать что у нас и руководство все в принципе довольны тем уровнем работы с этой фирмой, раньше у нас вместо 1С другое ПО было и обслуживание естественно тоже, так там просто неразбериха постоянная была и частенько, а тут поддержка работает как надо
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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