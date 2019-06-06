Семена
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Семена
Привет, увлекаюсь садоводством, только в последнее время семена не всходят, в чем проблема не понимаю
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Семена
Скорее всего семена, которые вы купили просрочены или просто не качественные
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Семена
Добрый день, если вы хотите приобрести качественные семена, то вам нужно обратить внимание на сервис https://green-estate.com.ua ,тут есть большое количество отличных вариантов. Мне все нравится.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Семена
Селитры пробуй добавить и рассадить растения есть несовместимые варианты
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Семена
К сожалению сложно сказать может грунт не тот, может вы нарушаете правила посадки, а может быть, что наиболее вероятно, спешите и допустим если нужно сажать в мае вы сажаете в середине апреля скажем, если так то лучше парники ставьте и теплицы, я в основном парникам доверяю тут дуги для них покупаю http://klever-c.ru/products/dugi/ у меня уже 6 больших парников, в них все растет на много лучше чем под открытым небом, при необходимости поливки растений так же есть свои преимущества
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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