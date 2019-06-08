Фурнитура

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Фурнитура

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:02

Я считаю что Польская швейная фурнитура все таки качественная. Я в основном покупаю на рынке,так как у них есть сертификат качества и практически все в наличии. Где вы покупаете? Какую выбираете фирму?


ymka
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Фурнитура

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:03

Я лично больше доверяю турецкому производству. Все-таки турки умеют шить и много знают об этом.
vivary
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Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Фурнитура

Новое сообщение Вармолей » 07 авг 2019, 00:08

Привет, если вам нужна швейная машинка и фурнитура, то обратите внимание на сервис который называется https://www.sewing-house.ru ,здесь есть много чего интересного и привлекательного. Шикарный вариант.
Вармолей
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Сообщения: 62
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