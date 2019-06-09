Часы

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Часы

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:00

Есть ли магазины по продаже российских часов? Я хочу купить хорошие отечественные часы для моего отца на мою годовщину.


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Часы

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:02

есть конечно же такие магазины, просто их нужно не много поискать, вот к примеру я покупал часы в магазине Вардим
ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Часы

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:03

Я думаю, что, конечно, есть такие, я сам хочу, чтобы мой дедушка на годовщину подарил качественные часы, он просто очень любит часы, я не знаю, с чем это связано, пока он присматривал за парой здесь https://soviet.market
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Часы

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 25 июн 2019, 15:44

Я бы тоже вам порекомендовала покупать именно швейцарские часы, поскольку они на много качественнее и отлично подойдут для подарка. А как правильно подобрать мужские часы вы можете узнать от опытных экспертов - https://news.dn.ua/articles/58-kak-vybrat-muzhskie-shveicarskie-chasy.html которые расскажут вам как и где их лучше всего покупать.

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Mila Kovalchuk
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Часы

Новое сообщение Vanya_vanya » 12 фев 2020, 19:32

Я встречал магазин "Русское время", думаю стоит обратиться к ним и там точно найдете подходящие!
Vanya_vanya
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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