Часы
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Часы
Есть ли магазины по продаже российских часов? Я хочу купить хорошие отечественные часы для моего отца на мою годовщину.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Часы
есть конечно же такие магазины, просто их нужно не много поискать, вот к примеру я покупал часы в магазине Вардим
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Часы
Я думаю, что, конечно, есть такие, я сам хочу, чтобы мой дедушка на годовщину подарил качественные часы, он просто очень любит часы, я не знаю, с чем это связано, пока он присматривал за парой здесь https://soviet.market
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Часы
Я бы тоже вам порекомендовала покупать именно швейцарские часы, поскольку они на много качественнее и отлично подойдут для подарка. А как правильно подобрать мужские часы вы можете узнать от опытных экспертов - https://news.dn.ua/articles/58-kak-vybrat-muzhskie-shveicarskie-chasy.html которые расскажут вам как и где их лучше всего покупать.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Часы
Я встречал магазин "Русское время", думаю стоит обратиться к ним и там точно найдете подходящие!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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