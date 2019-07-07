Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
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Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Мы занимаемся закупкой и ввозов страну различных товаров. Покупаемые нами товары декларированию или сертификации не подлежат. Каким образом можно этот факт подтвердить при прохождении проверок?
- on Fire
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Ну вы наверняка уже проходили проверки. Нужно было поинтересоваться какой им документ нужен что бы не было никаких задержек и недопониманий.
- Crown
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Сертификацию марки на ввозимые товары мне устроила фирма http://www.viconsult.com/ Я выбрал на интернет-ресурсе подходящий для себя пакет услуг, который оказался доступным по цене. Порадовала бесплатная проверка, быстрая подача обращения в патентное учреждение и оперативное получение сведетельства. Все чрезвычайно комфортно и отменно.
- Kalipsoid
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Постойте а разве на таможне не в курсе что декларируется, а что нет?
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?
Может с юристами проконсультируетесь тут https://ur-consultacia.ru потому как вам наговорят сейчас тут советов ненужных и потом будете с новыми проблемами бороться, а юристы скажут что сделать и куда что, какие документы подать
- burbon
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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