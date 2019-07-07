Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

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Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

Новое сообщение on Fire » 07 июл 2019, 08:40

Мы занимаемся закупкой и ввозов страну различных товаров. Покупаемые нами товары декларированию или сертификации не подлежат. Каким образом можно этот факт подтвердить при прохождении проверок?


on Fire
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

Новое сообщение Crown » 08 июл 2019, 09:47

Ну вы наверняка уже проходили проверки. Нужно было поинтересоваться какой им документ нужен что бы не было никаких задержек и недопониманий.
Crown
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Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

Новое сообщение Kalipsoid » 08 июл 2019, 18:17

Сертификацию марки на ввозимые товары мне устроила фирма http://www.viconsult.com/ Я выбрал на интернет-ресурсе подходящий для себя пакет услуг, который оказался доступным по цене. Порадовала бесплатная проверка, быстрая подача обращения в патентное учреждение и оперативное получение сведетельства. Все чрезвычайно комфортно и отменно.
Kalipsoid
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

Новое сообщение Prokl » 21 авг 2019, 12:28

Постойте а разве на таможне не в курсе что декларируется, а что нет?
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Prokl
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Сообщения: 149
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Re: Как подтвердить что ввозимые товары не требуют сертификации?

Новое сообщение burbon » 21 авг 2019, 12:37

Может с юристами проконсультируетесь тут https://ur-consultacia.ru потому как вам наговорят сейчас тут советов ненужных и потом будете с новыми проблемами бороться, а юристы скажут что сделать и куда что, какие документы подать
burbon
Фанат
 
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