djum » 28 авг 2020, 10:48

Так на алиэкспрессе посмотрите. Китайцы ведь в этих делах большие доки.

Я сам там часто покупаю всякую мелочевку. Вон даже по совету https://softcatalog.info/ru/android/app ... s-shopping поставил прогу для телефону по али, так очень удобно.

Вообщем попробуйте