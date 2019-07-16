Деньги в долг

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Деньги в долг

Новое сообщение gambit » 16 июл 2019, 12:52

Где мне выдадут денег в долг, если у меня плохая кредитная история?


gambit
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Re: Деньги в долг

Новое сообщение wenow » 16 июл 2019, 18:19

Деньги в долг с плохой кредитной историей можно взять, если выбрать для подачи заявки одну из этих МФО https://allbay.com.ua/credits/kredit-on ... j-istoriej . Главное - заполняйте данные правильно, без ошибок, чтобы не возникло никаких проблем впоследствии.
wenow
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