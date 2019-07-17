Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?

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Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?

Новое сообщение gambit » 17 июл 2019, 11:35

Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета? Нигде такие не могу отыскать.


gambit
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Сообщения: 70
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Re: Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?

Новое сообщение wenow » 17 июл 2019, 21:29

Да, бывают. К примеру, и белые, и чёрные кроссовки Reebok сейчас продаются вот на этой площадке https://allshoes.com.ua/catalog/krossovki-reebook . Так что, можете посетить её, и заказать те, которые больше понравятся. Гарантирую - качество обуви Вас не разочарует.
wenow
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