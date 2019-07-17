Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?
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Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?
Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета? Нигде такие не могу отыскать.
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Кроссовки Рибок бывают чёрного цвета?
Да, бывают. К примеру, и белые, и чёрные кроссовки Reebok сейчас продаются вот на этой площадке https://allshoes.com.ua/catalog/krossovki-reebook . Так что, можете посетить её, и заказать те, которые больше понравятся. Гарантирую - качество обуви Вас не разочарует.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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