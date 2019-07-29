Какого хостера выбрать будет разумнее всего на данный момент?

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Какого хостера выбрать будет разумнее всего на данный момент?

Новое сообщение gambit » 29 июл 2019, 10:27

Какого хостера выбрать будет разумнее всего на данный момент?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Какого хостера выбрать будет разумнее всего на данный момент?

Новое сообщение wenow » 29 июл 2019, 15:02

В зависимости от того, какая оплата Вас устроит, на каком движке Ваш сайт написан, и так далее. Настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с данной площадкой https://loomhosts.com/ru/glavnaya/ . На ней Вы найдёте сравнение всех хостеров.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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